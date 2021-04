Maltempo, allerta meteo per temporali martedì 27 aprile: l’elenco delle aree a rischio



Il dipartimento nazionale di protezione civile ha emesso per domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando un allerta gialla per rischio temporali su due regioni. Nella giornata di domani, martedì 27 aprile, infatti è atteso un deciso peggioramento del tempo nelle regioni Centro settentrionali con piogge diffuse per tutto il giorno che a tratti di trasformeranno in temporali improvvisi.

