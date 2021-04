Maltempo, allerta meteo per temporali su 6 regioni: la situazione di venerdì 23 aprile



Secondo la Protezione civile sono sei le regioni italiane, tutte concentrate al Centro Sud, per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico per domani, venerdì 23 aprile: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Lazio. Ecco, di seguito, la situazione aggiornata.

Continua a leggere



Secondo la Protezione civile sono sei le regioni italiane, tutte concentrate al Centro Sud, per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico per domani, venerdì 23 aprile: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Lazio. Ecco, di seguito, la situazione aggiornata.

Continua a leggere

Continua a leggere