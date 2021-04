Mamma si vaccina contro il Covid, figlia nasce con anticorpi: “L’ho fatto per proteggere entrambe”



La madre della piccola nata 3 settimane fa, 35enne Elena Colizzi, si era vaccinata col siero anti-Covid di Pfizer al settimo di gravidanza. La dottoressa aveva affrontato in prima linea l’arrivo della pandemia in un ospedale dell’Emilia Romagna, per poi essere trasferita nel maggio 2020 a Lecce dove è stata poi immunizzata contro il virus.

