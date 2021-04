Mancanza di spazi e nodo trasporti: tutti i problemi che pesano sulla riapertura della scuola



Per tornare al 100% in presenza a scuola, rispettando però le distanze di sicurezza nelle classi, c’è bisogno di nuovi spazi che difficilmente saranno reperibili nel giro di una settimana. Rimane poi il nodo della capienza ridotta per i trasporti, ancora al 50%. Si torna a parlare di ingressi scaglionati e screening a tappeto con test salivari, ipotesi però difficilmente percorribili. Vediamo quindi quali sono tutte le difficoltà della riapertura totale delle scuole di ogni ordine e grado (tranne in zona rossa) che saranno oggi al centro del confronto tra governo e Regioni.

Continua a leggere



Per tornare al 100% in presenza a scuola, rispettando però le distanze di sicurezza nelle classi, c’è bisogno di nuovi spazi che difficilmente saranno reperibili nel giro di una settimana. Rimane poi il nodo della capienza ridotta per i trasporti, ancora al 50%. Si torna a parlare di ingressi scaglionati e screening a tappeto con test salivari, ipotesi però difficilmente percorribili. Vediamo quindi quali sono tutte le difficoltà della riapertura totale delle scuole di ogni ordine e grado (tranne in zona rossa) che saranno oggi al centro del confronto tra governo e Regioni.

Continua a leggere

Continua a leggere