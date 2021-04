Manfredonia, accusano disabile di aver rubato il loro cane: coppia lo sequestra e lo tortura



Orrore a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove un disabile di 25 anni è stato sequestrato, immobilizzato e torturato con una mazza e una bottiglia rotta da una coppia di conviventi sulla quarantina che l’avevano accusato di aver rubato il loro cucciolo di Border Collie. I due sono stati arrestati per i reati di tortura con l’aggravante del sequestro di persona e lesioni aggravate in concorso.

