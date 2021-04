Margot Sikabonyi: “Per tutti ero Maria di Un Medico in Famiglia, ora insegno yoga e sono me stessa”



Margot Sikabonyi, l’attrice che i più conoscono per il ruolo di Maria Martini interpretato in “Un medico in famiglia”, si racconta in una lunga intervista dove descrive i motivi che l’hanno portata ad allontanarsi per qualche tempo dal mondo dello spettacolo. Adesso, nonostante le manchi la tv, è riuscita a ritrovare se stessa anche alla pratica dello yoga che da anni insegna con passione.

