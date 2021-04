Marsala, focolaio Covid in una scuola. Il sindaco: “Avevo chiesto la chiusura già un mese fa”



Il Sindaco Massimo Grillo in un messaggio su Facebook: “Ci sono delle responsabilità; Asp e Ufficio regionale scolastico devono risponderne”. La dirigente del Comprensivo “Sirtori”, Katia Tumbarello però, non è dello stesso avviso e risponde al primo cittadino: ”La scuola non è attualmente un focolaio né ci sono contagi su larga scala”.

Continua a leggere



Il Sindaco Massimo Grillo in un messaggio su Facebook: “Ci sono delle responsabilità; Asp e Ufficio regionale scolastico devono risponderne”. La dirigente del Comprensivo “Sirtori”, Katia Tumbarello però, non è dello stesso avviso e risponde al primo cittadino: ”La scuola non è attualmente un focolaio né ci sono contagi su larga scala”.

Continua a leggere

Continua a leggere