“Meghan Markle ha telefonato alla regina Elisabetta dopo la morte del principe Filippo”



Meghan Markle, assente ai funerali del principe Filippo, avrebbe fatto sentire il suo supporto alla Regina Elisabetta con una telefonata dalla California, fa sapere il DailyNews. I rapporti tra loro sarebbero dunque distesi, confermando l’ipotesi che Meghan non sia volata in Gran Bretagna solo per via della gravidanza in corso. Durante la telefonata, la Regina avrebbe parlato anche con il nipote Archie.

Continua a leggere



Meghan Markle, assente ai funerali del principe Filippo, avrebbe fatto sentire il suo supporto alla Regina Elisabetta con una telefonata dalla California, fa sapere il DailyNews. I rapporti tra loro sarebbero dunque distesi, confermando l’ipotesi che Meghan non sia volata in Gran Bretagna solo per via della gravidanza in corso. Durante la telefonata, la Regina avrebbe parlato anche con il nipote Archie.

Continua a leggere

Continua a leggere