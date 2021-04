Molestie sul bus a Genova, la denuncia di Benedetta: “Ho raccolto 300 testimonianze e 12mila firme”



Benedetta, giovane genovese, ha deciso di lanciare una raccolta firme per chiedere corsi di formazione contro le molestie sessuali per forze dell’ordine, scuole e personale degli autobus di linea locali. “La mia amica del cuore è stata molestata e aveva il cuore spezzato – spiega – così ho chiesto alle donne di raccontarmi le loro storie. In poco tempo ho raccolto 300 testimonianze”

