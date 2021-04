Monica Bellucci sul catcalling: “Bisogna saper distinguere tra aggressione e complimento”



In una lunga intervista a “La Repubblica”, l’attrice si racconta tra famiglia e affetti, figli che crescono e mondo che cambia. Come la grande attenzione che c’è oggi, dopo il MeToo, su tutto quello che concerne lo spazio delle donne: “Bisogna sempre saper distinguere tra un complimento e un’aggressione. Ciò malgrado questa strada va percorsa fino in fondo”.

