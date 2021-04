Morto Andrea Paternoster: fatale un incidente stradale. Addio al noto apicoltore di Mieli Thun



Il mondo della gastronomia è in lutto. Si è spento all’età di 54 anni l’imprenditore trentino famoso in tutta Italia per la qualità delle sue produzioni a marchio Mieli Thun. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente di giovedì scorso all’altezza di Nogaredo in A22, avvenuto mentre si trovava sul suo furgone. Gli organi sono stati donati.

