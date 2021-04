Morto il principe Filippo, le accuse ad Harry e Meghan: “L’intervista è stata un duro colpo per lui”



Il conduttore Fox News Brian Kilmeade, in onda a “Fox & Friends”, ha giudicato l’intervista di Harry e Meghan come un motivo di sofferenza per il principe Filippo, che “sicuramente si aggiunto al suo stress”. Inoltre l’ex eurodeputato britannico Nigel Farage ha aggiunto che la scelta di Harry e Meghan di lanciare lo scandalo durante il ricovero del duca ora costerà alla coppia un rapido calo dei consensi da parte dell’opinione pubblica.

