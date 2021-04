Morto in casa a Ravenna, la mamma lo veglia per giorni: trovata in stato confusionale



È accaduto a San Marco, frazione di Ravenna, dove in un appartamento è stato trovato un cadavere in via di decomposizione. L’uomo, di 43 anni, era probabilmente morto già da una settimana per cause naturali. La madre è rimasta accanto a lui, senza più uscire di casa né rispondere al campanello.

