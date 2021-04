Morto l’hairstylist Stefano Bongarzone, Rita Dalla Chiesa: “Rimarrai nell’anima”



Si è spento all’età di 55 anni il noto hairstylist e make up artist Stefano Bongarzone, un punto di riferimento nel settore del beauty che spesse volte è stato ospite di programmi tv in cui dispensava consigli di bellezza. A ricordarlo con profondo affetto è Rita Dalla Chiesa: “Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te. Eri la mia cassaforte amica”.

