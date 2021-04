Morto per Covid il fotografo e reporter Ninni Cannella: il suo dolore nell’ultimo post su Facebook



Lutto in Puglia per la morte di Ninni Cannella, famoso fotografo e giornalista sportivo: è morto a causa del Covid a 61 anni nel reparto di rianimazione dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove era ricoverato da Pasqua. Lascia due figli. In un post su Facebook, che non è riuscito a completare, tutto il suo dolore: “Non scherziamo perché no e una passeggiata. Se mi ha avete voluto ditelo subito, che poi non di s…”.

