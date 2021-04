Natalia Paragoni: “Troppo sesso con Andrea Zelletta, sono corsa in farmacia”



Rivelazione hot della ex corteggiatrice di Uomini e Donne, apparsa con un vistoso cerotto per i dolori muscolari. Natalia ammette di sentirsi “incriccata” dopo un weekend di passione alle terme con il suo “Croccantino” Andrea Zelletta: “Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due giorni”.

Continua a leggere



Rivelazione hot della ex corteggiatrice di Uomini e Donne, apparsa con un vistoso cerotto per i dolori muscolari. Natalia ammette di sentirsi “incriccata” dopo un weekend di passione alle terme con il suo “Croccantino” Andrea Zelletta: “Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due giorni”.

Continua a leggere

Continua a leggere