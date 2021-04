“Non postare più foto su Instagram o ti sfiguro”: arrestato 20enne per minacce contro la ex



L’aveva minacciata più volte dopo la fine della loro relazione: l’ultima volta le aveva detto che le avrebbe sfregiato il volto se non avesse acconsentito a non postare nuove foto su Instagram. La giovane di 20 anni si era rifiutata, ma spaventata ha chiamato le forze dell’ordine. Proprio gli agenti della compagnia locale hanno arrestato l’ex fidanzato davanti alla scuola della ragazza, dove lui si era recato per poterle parlare.

