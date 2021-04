Nonna Marietta batte tutti, compie 112 anni e diventa la nonnina più anziana d’Italia: “Grazie”



Nonna Maria Oliva festeggia 112 anni. La nonnina, chiamata Marietta, è la donna più longeva d’Italia e abita in Sicilia, a Piazza Armerina, nell’ennese. Ha avuto otto figli e 58 tra nipoti e pronipoti. Gli auguri del Sindaco Cammarata: “Insegnamento di forza e costanza non solo per le nuove generazioni”

