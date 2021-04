“Nonna morta dopo aver contratto il Covid in ospedale”: lettera aperta di una pugliese a Emiliano



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Silvia: “Fino a martedì 13 aprile avevo due nonne ultra 80enni ricoverate in ospedale per problemi legati alla loro età, nessuna delle due vaccinata. Da martedì ne ho solo una, l’altra è morta per aver contratto il Covid nell’ospedale che doveva curarla. Ho raccontato la loro storia in una lettera che ho inviato al Presidente Emiliano”.

