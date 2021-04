Nunzia Sansone di Temptation Island è incinta di Flavio Zerella, presto il matrimonio



Una bella e inaspettata notizia per Nunzia Sansone e Flavio Zerella ex concorrenti di Temptation Island. Il pr campano infatti ha annunciato ai suoi follower che sta per diventare papà di una bambina: Nunzia è incinta di qualche mese e il sesso del bebè è già stato svelato: “Saremo genitori di una bellissima femminuccia”. Ma non solo, Zerella le ha già chiesto di diventare sua moglie.

