Nuova protesta dei ristoratori, bloccata l’autostrada A1 tra Firenze e Incisa: due feriti



I ristoratori toscani continuano a protestare e da questa mattina stanno bloccando l’autostrada A1 tra Incisa e Valdarno in direzione Roma. Due persone investite da un automobilista che voleva forzare il blocco. Il leader della protesta Pasquale Naccari: “Quelli che hanno lo spazio all’aperto possono riaprire, mentre quelli che non hanno spazi all’aperto no, questo non è affatto giusto”.

