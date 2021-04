Omicidio a San Martino, Marco Eletti al 118 sui genitori: “Se li ho uccisi non lo so”



“Ascolti, se ho ucciso i miei genitori non lo so”: questo è quanto avrebbe detto in una prima chiamata al 118 Marco Eletti, il 33enne arrestato per l’omicidio del padre e per il tentato omicidio della madre. L’autore di romanzi gialli ed ex concorrente di uno show televisivo avrebbe confermato di aver avuto una lite con i genitori per questioni economiche.

Continua a leggere



“Ascolti, se ho ucciso i miei genitori non lo so”: questo è quanto avrebbe detto in una prima chiamata al 118 Marco Eletti, il 33enne arrestato per l’omicidio del padre e per il tentato omicidio della madre. L’autore di romanzi gialli ed ex concorrente di uno show televisivo avrebbe confermato di aver avuto una lite con i genitori per questioni economiche.

Continua a leggere

Continua a leggere