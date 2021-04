Omicidio Casalecchio, fuori pericolo la madre del 19enne che ha avvelenato la cena



Trasferita fuori dalla Rianimazione la madre di Alessandro Leon Asoli, il ragazzo di 19 anni ora in carcere con l’accusa di aver ucciso il compagno della donna, Loreno Grimandi, avvelenando la cena che la stessa 56enne stava consumando. Per i medici la sua guarigione completa dall’intossicazione arriverà tra non più di un mese.

