Omicidio del piccolo Evan, scarcerata la madre: Letizia Spatola ai domiciliari



La donna ed il compagno, Salvatore Blanco, devono rispondere di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia in relazione alla del bambino, avvenuta il 17 agosto del 2020. Per l’uomo, al momento detenuto al carcere di Cavadonna, la Procura di Siracusa avrebbe chiesto la perizia psichiatrica.

