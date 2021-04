Omicidio di Sassari: si indaga tra i senza fissa dimora aiutati dalla vittima



Sono già scattate le indagini per tentare di rintracciare l’autore dell’omicidio di Antonio Fara, il barista di 50 anni trovato morto questa mattina nella sua casa di via Livorno, a Sassari: gli inquirenti si stanno concentrando negli ambienti dei senza fissa dimora, che l’uomo aiutava. Fara era anche un attivista per i diritti degli omosessuali.

Continua a leggere



Sono già scattate le indagini per tentare di rintracciare l’autore dell’omicidio di Antonio Fara, il barista di 50 anni trovato morto questa mattina nella sua casa di via Livorno, a Sassari: gli inquirenti si stanno concentrando negli ambienti dei senza fissa dimora, che l’uomo aiutava. Fara era anche un attivista per i diritti degli omosessuali.

Continua a leggere

Continua a leggere