Omicido di Casalecchio, Alessandro ha acquistato il veleno online con l’account della madre



Per gli inquirenti il 19enne avrebbe acquistato il veleno con largo anticipo su internet. La sostanza usata per avvelenare Loreno Grimandi infatti è di facile reperimento online in quanto usata anche per altri scopi ma in massicce dosi diventa veleno. Anche per questo la donna si è salvata in quanto aveva ingerito solo pochissime forchettate delle penne al salmone avvelenate.

