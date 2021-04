Padova, poliziotti della Locale fermano un ragazzo di colore: “Ti stacco la testa”



Un ragazzo di colore stava andando in bicicletta in centro a Padova, non è riuscito a fermarsi all’alt della polizia locale e in cinque l’hanno bloccato a terra tra le proteste dei passanti. Un poliziotto prendendolo per la gola, gli ha detto: “ti stacco la testa”. I passanti: “Vergognatevi, non ha fatto niente, lo state ammazzando”.

