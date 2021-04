Paolo Bargiggia attacca Diletta Leotta: “Poco preparata, cavalca il gossip e poi fa la vittima”



Paolo Bargiggia ha criticato aspramente Diletta Leotta. In queste ore, la conduttrice Dazn si è sfogata contro il “giornalismo-spazzatura” che la vedeva coinvolta in un presunto flirt con Ryan Friedkin. Il giornalista sportivo ha accusato Leotta di cavalcare il gossip e poi fare la vittima: “Il giornalismo spazzatura ha permesso a persone con poca preparazione come Lei di diventare, alla velocità della luce, conduttrici di punta di programmi sportivi nazionali”.

