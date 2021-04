Papa Francesco tuona per i migranti: “Lasciati morire mentre imploravano aiuto, vergogna”



“Questo è il momento della vergogna”. Dure parole di Papa Francesco oggi in piazza San Pietro: “Hanno implorato aiuto per giorni senza che nessuno arrivasse in loro aiuto”. Poco prima ai nuovi sacerdoti aveva detto: “Restate umili, restate poveri”.

