Papa Francesco vieta ai dipendenti del Vaticano di ricevere regali oltre i 40 euro



Da oggi in avanti sarà proibito a tutti i dipendenti del Vaticano e degli enti collegati di accettare regali del valore superiore ai 40 euro. Si tratta di una delle nuove norme della Santa Sede volute direttamente da Papa Francesco per contrastare la corruzione nella Città del Vaticano e in nome della trasparenza.

Continua a leggere



Da oggi in avanti sarà proibito a tutti i dipendenti del Vaticano e degli enti collegati di accettare regali del valore superiore ai 40 euro. Si tratta di una delle nuove norme della Santa Sede volute direttamente da Papa Francesco per contrastare la corruzione nella Città del Vaticano e in nome della trasparenza.

Continua a leggere

Continua a leggere