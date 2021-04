Patrick Zaki, Montevecchi (M5S): “C’è una strada per riportarlo in Italia, il governo agisca subito”



Michela Montevecchi, senatrice del Movimento 5 Stelle e firmataria della mozione sull’applicazione della Convenzione Onu contro la tortura a favore di Patrick Zaki: “Il Governo ha dato parere positivo all’ordine del giorno votato nell’aula del Senato e assumendo degli impegni. Per l’importanza che ha la libertà accademica e la mobilità studentesca dei nostri ricercatori non ci si può non occupare del caso di Patrick, che è in qualche modo anche legato alla tragica vicenda di Giulio Regeni”.

