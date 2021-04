Patrizio Faggioli di Uomini e Donne arrestato, l’ex cavaliere del Trono Over accusato di scippo



Il reato risalirebbe al 2019. Ex cavaliere del Trono Over che ha partecipato a Uomini e Donne nel 2014, avrebbe rapinato una donna a Sanremo, sottraendole contanti per il valore di 1500 euro. Residente in Francia, è stato arrestato non appena è rientrato in Italia per il rinnovo del passaporto.

