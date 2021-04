Per Crisanti con le riaperture si rischia di arrivare fino a 600 morti in più al giorno



Andrea Crisanti ancora contro le riaperture: “C’è la possibilità che il numero dei morti aumenti, arrivando anche a 5/600. Il rischio sono le persone che muoiono. E la maggior parte delle persone non muore in terapia intensiva ma vigile ed in condizioni di asfissia, una morte orribile, cominciamo a dire anche queste cose”.

