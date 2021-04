Per Crisanti la variante indiana Covid è problematica: “Non sappiamo se i vaccini la bloccano”



Per Andrea Crisanti, professore di microbiologia all’Università di Padova, “la variante indiana pone delle problematiche, perché ha una diffusione molto elevata. Ora si stanno facendo degli esperimenti per capire se i vaccini la bloccano, ma al momento ancora non lo sappiamo. Quarta ondata? Dipende dalla capacità di vaccinare”.

