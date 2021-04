Per l’infettivologo Bassetti è “assurdo” che la gente voglia scegliere quale vaccino Covid fare



“Con questo virus continueremo a farci i conti ancora per molto tempo, anche se con numeri diversi, quindi è il caso di tornare ad una normalità controllata, in sicurezza”. Così il Prof. Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova a “L’Italia che Tira” sulla decisione del governo Draghi di riaprire in parte l’Italia dal 26 aprile. “Vaccini? Assurdo e allucinante voler scegliere il vaccino, allora noi medici cosa ci stiamo a fare?” si chiede.

