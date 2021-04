Per l’Iss in Italia calano casi Covid e ricoveri, con riaperture cruciale il rispetto delle regole



Secondo Silvio Brusaferro e Gianni Rezza, che hanno spiegato in conferenza stampa i dati del monitoraggio settimanale della situazione Covid in Italia elaborati dalla Cabina di Regia, nel nostro Paese “cala lentamente la curva dei contagi Covid e il numero dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva, ma bisogna mantenere cautela e gradualità nella gestione dell’epidemia. Con le riaperture diventa cruciale il rispetto delle regole”.

