Per l’Iss la curva dei contagi decresce ma bisogna fare attenzione alle varianti con le riaperture



Per Silvio Brusaferro e Gianni Rezza, che hanno spiegato i dati dell’ultimo monitoraggio Iss in conferenza stampa, “la curva dei contagi in Italia decresce lentamente, c’è un calo dell’incidenza e della pressione sulle strutture ospedaliere, ma non bisogna abbassare la guardia a causa della circolazione delle varianti virali”.

