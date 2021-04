Per l’Italia 6,8 milioni di dosi in più del vaccino covid Pfizer, l’annuncio di Figliuolo



Le 6,8 milioni di dosi in più del vaccino anti covid Pfizer per l’Italia saranno spalmate nel corso dei tre mesi del secondo trimestre dell’anno ma la maggior parte è attesa per giugno. “Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato che Pfizer consegnerà alla Ue 50 milioni di dosi in più in questo trimestre” ha spiegato Figliuolo.

