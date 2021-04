Perché il dato sui morti Covid di oggi 9 aprile è così alto e cosa c’entra la Sicilia



La Sicilia ricalcola i dati e spuntano altri 258 decessi “dei mesi precedenti”. Per questo motivo il numero giornaliero sui decessi da Coronavirus in Italia si è impennato (+718) rispetto ai giorni scorsi. La Regione è stata recentemente al centro di uno scandalo sui dati Covid “alterati per evitare la zona rossa”.

