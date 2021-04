Perché la Sardegna è rimasta l’unica regione d’Italia in zona rossa



La Sardegna resta per la terza settimana consecutiva in zona rossa, unica regione italiana in questa fascia da lunedì 26 aprile. Nel giro di due mesi l’Isola è passata dalla zona bianca alle massime restrizioni Covid. La causa? Ricoveri ancora oltre la soglia critica e almeno 157 focolai attivi che hanno portato l’indice Rt vicino a 1.

