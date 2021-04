Perché la variante indiana in Svizzera è un problema anche per noi



La variante indiana che sta contribuendo a mettere in ginocchio l’India spaventa anche l’Europa e l’Italia. Un primo caso della variante denominata B.1.617 ieri è stato registrato nella vicina Svizzera. Sembrerebbe più facilmente trasmissibile e non è chiaro se i vaccini anti-Covid attualmente in uso siano in grado di neutralizzarla.

