Perde il controllo della moto e muore sul colpo: addio al 26enne Filippo Campanella



Filippo Campanella è morto sul colpo dopo aver perso il controllo dello scooter mentre guidava per le strade della sua Ribera, in provincia di Agrigento. Il ragazzo di 26 anni è morto sul colpo. Vani i tentativi di rianimarlo e le corse per trasportarlo in ospedale e salvargli la vita. Sotto shock l’intera comunità.

Continua a leggere



Filippo Campanella è morto sul colpo dopo aver perso il controllo dello scooter mentre guidava per le strade della sua Ribera, in provincia di Agrigento. Il ragazzo di 26 anni è morto sul colpo. Vani i tentativi di rianimarlo e le corse per trasportarlo in ospedale e salvargli la vita. Sotto shock l’intera comunità.

Continua a leggere

Continua a leggere