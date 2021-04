Perugia, trovato cadavere nudo in un campo: è di Samuele De Paoli, ex calciatore 22enne del Bastia



Giallo a Perugia dove in via Battifoglia, una strada di campagna nella frazione di Sant’Andrea delle Fratte, è stato rinvenuto il cadavere di Samuele De Paoli, classe 1999 ed ex calciatore del Bastia. Accanto al corpo una Fiat Panda intestata alla madre. Ignote le cause del decesso: gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Continua a leggere



Giallo a Perugia dove in via Battifoglia, una strada di campagna nella frazione di Sant’Andrea delle Fratte, è stato rinvenuto il cadavere di Samuele De Paoli, classe 1999 ed ex calciatore del Bastia. Accanto al corpo una Fiat Panda intestata alla madre. Ignote le cause del decesso: gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Continua a leggere

Continua a leggere