“Peter, riposa in pace”: fiori e candele per il padre di Benno Neumair, oggi l’autopsia



Attesa per oggi l’autopsia sulla salma di Peter Neumair, trovato senza vita martedì lungo il fiume Adige, quasi quattro mesi dopo la sua scomparsa da Bolzano. Ad occuparsi dell’esame autoptico sarà il dottor Dario Raniero, nominato dalla Procura di Bolzano che si sta occupando del caso. Il medico aveva già effettuato l’autopsia sul corpo di Laura Perselli, mamma di Benno, il figlio della coppia in carcere per gli omicidi.

