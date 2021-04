Pm accusa Ciro Grillo: “Tenuta per i capelli e costretta ad avere rapporti sessuali”. Lui smentisce



Il tempo sta per scadere per il deposito della richiesta di rinvio a giudizio per Ciro Grillo, figlio di Beppe, e altri tre ragazzi accusati di accusati di aver stuprato una studentessa italo-svedese di 19 anni nella notte tra il 15 e il 16 luglio del 2019, mentre si trovavano in vacanza nella villa in Costa Smeralda di proprietà del garante M5s. Nei giorni scorsi i quattro indagati sono stati interrogati e hanno respinto le accuse parlando di “sesso consenziente di gruppo”, ma i pm non sarebbero inclini a credere a questa versione.

