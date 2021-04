Potenza, disoccupato trova oltre 4mila euro a terra e li consegna ai Carabinieri



Il trentenne camminava in strada quando si è imbattuto nella consistente somma in contanti di 4.455 euro gettati a terra in un piazzale del centro abitato di Senise. Ha raccolti quei soldi e li ha portati subito dai carabinieri che infine sono riusciti a restituirli al legittimo proprietario, felicissimo di aver ritrovato la somma che credeva persa.

Continua a leggere



Il trentenne camminava in strada quando si è imbattuto nella consistente somma in contanti di 4.455 euro gettati a terra in un piazzale del centro abitato di Senise. Ha raccolti quei soldi e li ha portati subito dai carabinieri che infine sono riusciti a restituirli al legittimo proprietario, felicissimo di aver ritrovato la somma che credeva persa.

Continua a leggere

Continua a leggere