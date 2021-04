Pranzo proibito tra politici in Sardegna: 5 indagati, accuse da peculato a omissione atti d’ufficio



Ci sono cinque indagati nell’indagine della Procura di Cagliari sul pranzo tra politici avvenuto in un complesso termale di Sardara, in Sardegna, interrotto lo scorso 7 aprile dalle Fiamme Gialle per violazione delle norme anti-Covid previste per la zona arancione. Sotto inchiesta anche vertici del Corpo Forestale e agenzia Forestas.

