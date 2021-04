Pranzo tra politici in Sardegna, portavoce Solinas: “Pensavo si trattasse di invito tra pochi amici”



Il portavoce del presidente della Sardegna Christian Solinas sui fatti che hanno portato all’inchiesta sul pranzo “proibito” organizzato in un centro termale di Sardara durante la zona arancione: “Pensavo si trattasse di un invito semplice tra pochi amici e come tale, dunque, un appuntamento per così dire privato e di tipo quasi personale”.

