Pregliasco: “Riaperture? Ci sarà un prezzo da pagare, con i contatti aumenteranno le infezioni”



Per Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, “il Coronavirus diventerà endemico, sarà meno fastidioso ma resterà con noi. Per questo dovremmo fare come Israele che ha già cominciato a prenotare i vaccini aggiornati per il 2022. Riaperture? Ci sarà prezzo da pagare. Ok mantenere ancora il coprifuoco alle 22”.

