Pregliasco sulle riaperture: “Per il coprifuoco alle 23 dobbiamo valutare i prossimi 15 giorni”



Per Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, “le riaperture erano auspicate, desiderate e necessarie, ma io temo che un prezzo da pagare lo avremo, e sarà un rialzo del numero dei casi. Questo è da considerare, non sarà immediato”. Sul coprifuoco alle 23: “In questo momento in cui l’apertura deve essere progressiva bisogna valutare bene e capire come si evolvono le cose nell’arco dei prossimi 15 giorni”.

